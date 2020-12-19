Son dakika: 40 yıllık CHP'li Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Genel Başkan olmak istiyorum! İnce ile yol yürümemin bir bedeli oldu...





"GENEL BAŞKAN OLMAK İSTERİM"

Program sunucusun "CHP Genel Başkanı olmak gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna, CHP Genel Başkanı olmak istediğini söyleyen Kesimoğlu, ''2002 yılında ön seçimde 1. ıradan milletvekili adayı oldum. 2004 yerel seçimlerinde aldığımız sonucu beğenmedik. 30 milletvekili Baykal'a karşı bir yürüyüş başlattık. Adı 'İktidara Yürüyüş' hareketidir. İlk sözcüleri de bendim, arkamda 29 milletvekili vardı biri de Kılıçdaroğlu'ydu. Kısa süre sonra 25 milletvekilimiz muhalefetten vazgeçtiler. O dönem benim adım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevi için geçti. Öyle bir düşüncem yoktu tabi ki ama zaman içerisinde olgunlaşıyorsunuz. Neden olmasın? Ben de herhalde bu konuda mücadele eden kişiler kadar donanımlıyım. Bugüne kadarki birikimlerimi sadece Kırklareli halkına değil, ülke halkına da sunmak isterim. Bu tabi ki bir genel başkanlık talebi değil, sadece sorulan soruya verilen yürekten bir cevaptır. Nasıl bir teğmen genel kurmay başkanı olmak isterse, kaymakam vali olmak isterse, ben de bir partili olarak gönlümde böyle bir şey olduğunu söylemek isterim. Neden olmasın?'' diyerek açıklamasını noktaladı.