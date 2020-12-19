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Son dakika: Avaşin’de hava harekatı 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde başlatılan operasyon kapsamında, Avaşin bölgesinde 3 ’lı terörist öldürüldü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 19.12.2020 15:37 ABONE OL
Son dakika: Avaşin’de hava harekatı 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyon kapsamında, Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Irak'ın kuzeyinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan sınır ötesi harekat sürerken Kandil'e bir darbe daha vuruldu. İnsansız Hava Araçları ile bölgedeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışmalar sonucu bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi karşısında yer alan Avaşin'de yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı yapıldı. Sızma ve saldırı hazırlığındaki teröristler, gerçekleştirilen hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Avaşin’de hava harekatı 3 terörist öldürüldü
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