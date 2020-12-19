Son dakika: Duygun Yarsuvat yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu kritik...

Son dakika haberi: Galatasaray camiası şokta... Camianın sevilen isimlerinden ve eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir koronavirüs ile mücadele eden Yarsuvat'ın durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI: DURUMU KRİTİK

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 1 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 83 yaşındaki Yarsuvat, bugün yoğun bakım ünitesine alındı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

YILMAZ VURAL DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Türk futbolunun önemli isimlerinden Yılmaz Vural da koronavirüse yakalanmış, durumunun kötüye gitmesi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Vural, entübe edilerek tedavi edilmiş, iyileşerek taburcu edilmişti. Vural'dan günler sonra Galatasaray camiasının sevilen ismi Duygun Yarsuvat'tan da üzücü haber geldi.

DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?

Profesör Dr. Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Orta öğrenimini İstanbul, Galatasaray Lisesi'nde (1948-1957) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atanmıştır. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlamış, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etmiştir. 1966 yılında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle "hukuk doktoru" ünvanını almıştır. 1971 yılında ise aynı Üniversitede "Trafik Suçları Kriminolojisi" isimli Doçentlik tezi, jüri tarafından ittifakla kabul edilerek "doçentlik" payesine yükseltilmiştir. 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı profesörlük tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, "profesör" ünvanına sahip kılınmıştır.

1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Mastırı; 1978 yılında da İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında sürdürmüştür.

1971-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki görevi süresince Ceza Hukuku, Kriminoloji ve Ceza Usul Hukuku alanlarında dersler vermiştir. Verdiği dersler arasında, kriminoloji, ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukukuna ek olarak insan hakları hukuku, fikri mülkiyet hukuku, basın hukuku ve bilişim hukuku yer almaktadır. 1983 ve 1986 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde konuk profesör olarak Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarında ders vermiştir. 1997 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği görevine başlamış, 2008 yılına kadar kesintisiz Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini bu Üniversitede sürdürmüştür.

Profesör Yarsuvat, 1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu'nda üyelik yapmıştır. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi'ne seçilmiş ve bu komitenin 4 yıl üyeliğini yapmıştır.

Akademik çalışmaları yanında Duygun Yarsuvat idari görevler de yüklenmiş, 1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür.

1997 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini üstlenmiştir. 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Profesör Yarsuvat, 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne Rektör seçilmiştir (2004-2008).

Profesör Yarsuvat, içinde bulunduğumuz yıla kadar Türk Ceza Hukuku Derneği'nde kurucu üye; Uluslararası Ceza Hukuku Derneği'nde ise Yönetim Kurulu üyesi sıfatlarını haizdir.

Profesör Yarsuvat halen Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri vermektedir. Profesör Dr. Duygun Yarsuvat'ın birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.

"Association Internationale des Criminologues de Langue Française", "Association International de Droit Penal (AIDP)", "Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire", Türk Ceza Hukuku Derneği isimli kuruluşların üyesi bulunmaktadır.