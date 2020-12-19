Son dakika haberi... CHP’den cinsel tacize “kişisel veri” kalkanı

PARTİ BİNASINDAYMIŞ

Mağdur kadını taciz eden Mehmet A. ise 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifadede olayın yaşandığı saat diliminde İl Başkanı'nın da parti binasında olduğunu belirterek, "İl Başkanımız Adem Zeybekoğlu'nun odasında yanımda bulunan İl Başkan Yardımcısı Musa Eraslan, Erol Kömürcü ile dördümüz çay içiyorduk. A.E. de holde su sebilinin önündeydi" dedi.



