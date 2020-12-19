SON DAKİKA HABERİ: İşte illerdeki son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twittir üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün, yakın planda Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli illerimizin durumunu değerlendirdik. Birlikte mücadelemizin erken sonuçları alınmaya başlandı. Ara vermeden mücadeleye devam" dedi.

Bakan Koca ayrıca, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli illerinin 18 Aralık 2020 Cuma günü verilerini de paylaştı.