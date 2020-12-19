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| MSB duyurdu: 5 etkisiz hale getirildi

: , Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 /YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:00 Son Güncelleme: 19.12.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika haberi | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." dedi.

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Son dakika haberi | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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