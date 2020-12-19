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Son dakika: İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı , koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Dağ, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ, covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya sitesinden yapılan paylaşımda; Kronik rahatsızlığa bağlı olarak kaldırıldığı hastanede bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Melikgazi İlçe Başkanımız Erdal Dağ, maalesef doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diler değerli eşi Güler Funda Dağ hanımefendi başta olmak üzere ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
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