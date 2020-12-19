‘Son haftada vaka sayısı yüzde 20 azaldı’

Türkiye'de dün 205 bin
809 Kovid-19
testi yapıldı, 26
bin 410 kişinin
testi pozitif çıktı,
246 kişi hayatını
kaybetti. Toplam can kaybı 17 bin
610, hasta sayısı 4 bin 103, ağır
hasta sayısı 5 bin 707 oldu. İyileşen
sayısı 1 milyon 753 bin
552'ye yükseldi. İstanbul'daki
il sağlık yöneticileriyle
bir araya gelen Sağlık
Bakanı Fahrettin
Koca, "Tedbirlerin
etkisi
görülmeye başlandı.
Son hafta
içinde pozitif vaka
sayısındaki azalma
yüzde 20'yi buldu.
Polikliniklerde yaklaşık
yüzde 30, hastaneye
yatışlarda yüzde 15, yoğun
bakımda ise yüzde 10 azalma
oldu. Yatak doluluk oranı yüzde
55, yoğun bakım doluluk oranı
yüzde 65. Ancak son günlerde
evde bulaşma oranı yükseldi.
Evde kalırken tedbirleri
elden bırakmayalım"
dedi.