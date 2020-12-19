‘Son haftada vaka sayısı yüzde 20 azaldı’

Türkiye'de dün 205 bin809 Kovid-19testi yapıldı, 26bin 410 kişinintesti pozitif çıktı,246 kişi hayatınıkaybetti. Toplam can kaybı 17 bin610, hasta sayısı 4 bin 103, ağırhasta sayısı 5 bin 707 oldu. İyileşensayısı 1 milyon 753 bin552'ye yükseldi. İstanbul'dakiil sağlık yöneticileriylebir araya gelen SağlıkBakanı FahrettinKoca, "Tedbirlerinetkisigörülmeye başlandı.Son haftaiçinde pozitif vakasayısındaki azalmayüzde 20'yi buldu.Polikliniklerde yaklaşıkyüzde 30, hastaneyeyatışlarda yüzde 15, yoğunbakımda ise yüzde 10 azalmaoldu. Yatak doluluk oranı yüzde55, yoğun bakım doluluk oranıyüzde 65. Ancak son günlerdeevde bulaşma oranı yükseldi.Evde kalırken tedbirlerielden bırakmayalım"dedi.