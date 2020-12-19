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‘Son haftada vaka sayısı yüzde 20 azaldı’

ANKARA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
‘Son haftada vaka sayısı yüzde 20 azaldı’
Türkiye'de dün 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 17 bin 610, hasta sayısı 4 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu. İyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi. İstanbul'daki il sağlık yöneticileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. Ancak son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım" dedi.
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‘Son haftada vaka sayısı yüzde 20 azaldı’
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