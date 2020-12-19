Tırmanışın ardından hayvanlara yem bıraktılar

Elazığ'dan önceki gün gelen Tunceli'ye tırmanış için gelen doğaseverler, yaban hayvanlarını unutmadı. Doğaseverler, tırmandıkları Düzgün Baba Dağı'nda kanatlı hayvanlar için 50 kilogram buğdayı doğaya bıraktı.

Elazığ'dan önceki gün Tunceli'ye tırmanış için gelen 3 kişilik doğasever, bir rehberle birlikte Nazımiye İlçesi'nde bulunan Düzgün Baba Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Doğaseverler, tırmanışın sonunda yanlarında getirdikleri 50 kilogram buğdayı kanatlı hayvanlar için doğaya bıraktı.

Tırmanışa katılan Ayetullah Yıldız, Tunceli merkezden yaklaşık 42 kilometre uzakta olan Düzgün Baba Dağı'na tırmandıklarını belirterek, "Tırmanırken de burada yaşayan canlıları unutmadık. Buğday getirdik. Umarım yerine ulaşır. Küçük de olsa bir faydamız olur" dedi.