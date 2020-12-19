TÖZOK Başkanı Nurullah Dal koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Selçuk, "Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" dedi.
Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 19, 2020
Eğitim camiamızın başı sağ olsun.
1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası Nurullah Dal, 2001-2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009-2013 tarihleri arasında Derneğin Genel Sekreterliği'ne getirilen Dal, 2013-2017 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu, 2017 itibarıyla da Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.