Trabzon’daki logar hırsızları yakalandı!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş şube ekipleri şehir genelinde logar, musluk ve oto hırsızlığı şikayetlerinin artması üzerine operasyon başlattı.
Hırsızlık olayının gerçekleştiği yerlerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler,yaptıkları çalışma sonucunda ,sokaklarda bulunan logar kapaklarını, apartmanlara girip musluk vanalarını çaldıkları ve oto hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğüne getirilen 10 şüphelinin Hırsızlık şube müdürlüğündeki işlemleri sürdüğü belirtildi.