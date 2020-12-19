Van'daki uyuşturucu paketlerinde 'OHH' yazısı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden 'OHH' yazılması dikkat çekti.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı.

Araçta, 60 paket halinde 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.Y. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

VAN POLİSİNDEN SOYLU'YA DESTEK

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu paketlerinden "OHH" yazılması dikkat çekti. Polis ekipleri uyuşturucu paketleri ile yazdıkları 'OHH' yazısı bakan Soylu'ya destek oldu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bütçe görüşmelerinde TBMM'de yaptığı konuşmada "ohhh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh" söylemi üzerine PKK yandaşlığı ile bilinen HDP'li vekiller tepki göstermişti.