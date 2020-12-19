Yaşlı adam öldükten 10 gün sonra bulundu!

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki İsmail Gürültülüoğulları yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Talihsiz adamın 10 gün önce vefat ettiği, evden gelen ağır kokular nedeniyle komşuları tarafından kontrol edilince ölüm olayının ortaya çıktığı öğrenildi. Evinde hurda biriktiren yaşlı adamın gözlerinin fareler tarafından oyulmuş olabileceği belirtildi.

Olay, dün (Cuma) saat 21.00 sıralarında Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi 599 sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan 81 yaşındaki İsmail Gürültülüoğulları'ndan bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek, yaşlı adamın bir yakınına haber verdi. Bunun üzerine, Gürültülüoğulları'nın evine gelen yakını, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu.

Gürültülüoğulları'nın gözlerinin oyuk olduğunu gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz adamın gözlerinin fareler tarafından oyulmuş olabileceği tahmin edilirken, Gürültülüoğulları'nın evde hurda biriktirdiği, 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.