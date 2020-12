Azılı teröristten PKK’nın çaresizliğinin itirafı: Böyle giderse tümden imha oluruz

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride bulunan Hakkı kod adlı İskan Akyüz, örgütün yayın organlarından terör örgütünün nasıl bir çöküş içinde olduğunu itiraf etti. Türkiye'ye gönderilen her üst düzey yöneticinin azami bir yıl içinde öldürülmesi üzerine artık sorumlu gönderemeyen örgüt, Türkiye'de kalan 320 teröristi Kandil'de kurulan beş kişilik sözde Kuzey Sevk İdare Komutanlığı adıyla yönetmeye çalışıyor.Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş, Bitlis kırsalında son 30 yıldan bu yana 253 güvenlik görevlisinin şehit edildiği hain saldırıları bizzat planlayan ve talimatını veren PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde komuta konseyi üyesi Akyüz de o beş teröristten biri. PKK'nın 2020'de aldığı ağır darbelerle ilgili itiraflarda bulunan terörist Akyüz, örgütün Mehmetçik karşısında uğradığı hezimeti şöyle anlattı: "Son iki yılda askerler başta Haftanin olmak üzere birçok yüksek hâkim tepeleri ele geçirip kalıcı yerleşti. Bize karşı son model teknolojileri ve onlarca insansız hava araçlarını kullanıyorlar. Savunma pozisyonunda kalınmadığı takdirde ciddi kayıplar oluyor. Klasik tarz bize kaybettirdi. Yıldırım adı altında başlattıkları operasyonlar devam ediyor. Evet, bizim ciddi kayıplarımız oldu. Komuta konseyi üyelerimiz ve Vahiyetin Karay'ın Van'da, İsmail Sürgeç'in Tunceli'de ölümü gerçekten örgüt içinde derin üzüntü ve etki yarattı. Şimdi kışa girdik. İlkbahardan bu yana zaten Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonlarıyla karşı karşıya kaldık. Görülen o ki, bu kış da operasyonlar kesintisiz sürecek. Askerin kullandığı modern tekniğe karşı daha çok tedbir alan bir tarz geliştirmeliyiz. Nokta istihbaratlar yapılıyor. Bunu hesaba katarak hareket etmezsek tümden imha oluruz." Kuzey Irak'ta Barzani güçlerinin de birçok barınma alanına kontrol noktaları ve karakollar kurduğunu belirten terörist Akyüz, "KDP savaş hazırlığı yaptı ve bulunduğumuz alanlara çok sayıda peşmerge gönderdi. Birçok tepeler, yollar tutuldu. Bir bölgeden başka bir bölgeye gitmek istediğimizde araçlarımızı tarıyorlar. Pençe Kaplan harekâtının sürdüğü Haftanin'deki Hantur Dağı'nda konumlanan askeri üs bölgesine bir grubumuz sızma yapmak istedi. Bunu fark eden peşmergeler hemen askerlere haber verip o noktanın koordinatlarını bildirdiler. Deşifre olan grup geri çekilirken adım adım yerleri Türk askerlerine tarif edildiği için hepsi öldürüldü. Barzani güçleri an be an istihbarat sağlıyor" dedi.ŞIRNAK'TA çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eyleminde ailelere taşlı saldırıda bulunan Zilan Kaya, Batman'da yakalandı. Kaya, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.