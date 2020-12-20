Bingöl’de Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle Genç İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim seminerleri verdi..

'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında uzaktan verilen trafik eğitim seminerlerinde öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Türkiye'de Jandarma tarafından ilk defa 'formatör ve yol kullanıcısı eğiticisi' eğitimi olarak aldırılan trafik personelleri tarafından icra edilen trafik eğitim seminerlerine, ilk etapta 3 dersten toplam 47 öğrenci katıldı.

Eğitim seminerini başarı ile bitiren öğrencilere trafik dedektifleri kartları dağıtıldı. Genç İlçe Jandarma Trafik timi tarafından uzaktan trafik eğitim seminerlerinin devam edeceği bildirildi.