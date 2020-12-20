Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bingöl’de Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

’de Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

’ün Genç ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri, pandemi sürecinde öğrencilere yönelik uzaktan trafik eğitimi semineri verdi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Giriş Tarihi: 20.12.2020 19:11 ABONE OL
Bingöl’de Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle Genç İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim seminerleri verdi..

'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında uzaktan verilen trafik eğitim seminerlerinde öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Türkiye'de Jandarma tarafından ilk defa 'formatör ve yol kullanıcısı eğiticisi' eğitimi olarak aldırılan trafik personelleri tarafından icra edilen trafik eğitim seminerlerine, ilk etapta 3 dersten toplam 47 öğrenci katıldı.

Eğitim seminerini başarı ile bitiren öğrencilere trafik dedektifleri kartları dağıtıldı. Genç İlçe Jandarma Trafik timi tarafından uzaktan trafik eğitim seminerlerinin devam edeceği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl’de Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA