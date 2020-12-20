Erzincan’da işlenen cinayetin zanlısı Bingöl’de yakalandı

Erzican'da yalnız yaşayan Ercan Alkan'ı (61), 3 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı Çetin Arslan (38), Bingöl'de annesinin evinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 11 Aralık günü Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ercan Alkan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, Alkan'ın yaşadığı evden herhangi bir ses gelmemesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kapıyı açtı. Evin içerisine giren ekipler Alkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ercan Alkan'ın ilk belirlemelere göre 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

CİNAYET ZANLISI BAKIM EVİNDE KALAN HASTA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda cinayeti işleyenin Bingöl'ün Genç ilçesindeki özel bir bakımevinde kalan Çetin Arslan olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerince Genç ilçesinde gözaltına alınan Arslan, daha sonra Erzincan'dan gelen Cinayet Büro Ekiplerine teslim edildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından göz altına alınan Arslan, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arslan'ın yaklaşık 2 aydan beri ilçedeki Özel Bingöl Bakım Evinde kaldığı ve ailesinin talebi üzerine geçtiğimiz haftalarda Erzincan'a gönderildiği öğrenildi.