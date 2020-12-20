Faturasız kaçak akıllı telefonları satıyorlardı. Tutuksuz yargılanacaklar

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri akıllı cep telefonları satarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

İddialara göre; M.S. ve E.S. isimli arkadaş olan iki şüpheli, yurt dışından faturasız olarak getirdikleri kaçak akıllı cep telefonlarını internet üzerinden satışa çıkardı. Faturasız cep telefonlarını satarak piyasaya süren iki şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde faturasız ve kayıtsız dört kaçak akıllı cep telefonu ve yine kaçak olan bazı elektronik eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Parada Sahtecilik" suçlarına da karıştıkları belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.