Fırına sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti. Bosna Bulvarı'ndaki bir fırına uğrayan ve taş fırında pişen tam buğday, nohutlu ekmek ve simidin de aralarında bulunduğu ürünlerden satın alan Erdoğan, fırın sahibi ve çalışanlarla sohbet etti. Erdoğan, fırından ayrılırken bazı vatandaşlarla da bir süre görüştü. Fırın sahibi Canik Askeroğlu, Başkanımız bize "İşleriniz nasıl gidiyor?" diye sordu. Bilgi aldı. Ustamızı sordu. Personele baktı. Hijyeni kontrol etti. Ürünleri kontrol etti. Memnun kaldı. Kendisine geldiği için teşekkür ettik. Sağ olsun. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık" diye konuştu.