Franco’nun ruhu CHP’de yaşıyor

TBMM'deyaklaşık iki aydır devam eden 358 saatlik bütçe maratonu sona erdi. 2021 bütçesi AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. Bütçe üzerindeki son görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal sözleri gündem oldu. AK Parti temsilcileri, Özel'i sert dille eleştirdi. Ancak Özel çirkin sözlerini geri almak bir yana "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine 'beşinci kol' derse, o lafı aldığı, kullandığı Franco'yla bir anarsa, ona da cevap verilirken 'diktatör bozuntusu' denirse, orada düzeltilecek tek kelime vardır. 'Bozuntu' kısmını geri alıyorum, 'diktatör' sizin olsun" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "diktatör" sözcüğünü kullandı. Tansiyon yükselince AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirinin üstüne yürüdü. Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi: "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar. Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir. Milletin adamıdır. Yetkisini ve gücünü milletinden alır. Milletle birliktedir. Allah'a güvenir, milleti ile birliktedir. Başkasına ihtiyaç duymaz. Hiçbir vesayete geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermez."Oktay, "Daha kendi teşkilatlarında yaşanan kadın istismarı ve taciz vakalarının hesabını sormaktan bile aciz olanlar, yaşananların üzerini kapatıp, bir de meşrulaştırmaya çalışanlar var" dedi. Oktay, HDP'ye de yanıt verdi: "Eşit cinsiyet temsili tiyatro oyunları oynarken ve rahatınız yerindeyken; temsilcisi olduğunuzu söylediğiniz kadınlar, çocuklar terörün elinde heba oluyor... Yakalara rozetler takmayla, klavye delikanlılığıyla olmuyor." AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da elindeki gazete kupürünü milletvekillerine göstererek, "Franco'yu resmen tanıyan CHP yönetimi ve zihniyetidir. Devletin Cumhurbaşkanına, milletimizi ve devletimizi temsil eden ordumuzun Başkomutanına 'diktatör bozuntusu' diyen, soytarı bozuntusudur..." dedi.CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bütçenin kapanış konuşmasında ise şunları söyledi:Pandemi nedeniyle toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır.Yaptırımlardan korkumuz yok. Yaptırımlara pabuç bırakacak Türkiye yok.Akdeniz'de korsanlık yapan, er veya geç bizden cevabını alır. Türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kuranlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir. Türkiye'ye karşı kurulan oyunları birer birer bozarız.Hani burada yerlere kâğıt ruloları seriyordunuz ya... Biz sadece bu 2 ayda yaptıklarımızı sizin o kâğıtlarınıza döksek; buradan sadece sizin sıralarınıza değil Fizan'a yol olur. Laf üreten ile eser üreteni milletimiz ayırmayı bilir.Kovid-19 salgınının devam ettiği bir ortamda ekonomimiz 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel çapta en yüksek büyüme kaydeden ekonomilerden biri olmuştur... Bir de eski Türkiye'yi hatırlayın, dünyada rüzgâr esse ülkemizde fırtına kopuyordu.Ülkeyi IMF'ye muhtaç ettiniz. Yıllar boyu yalvar yakar borç aldınız. Türkiye'yi IMF'den kurtaran Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir. Türkiye o günleri çoktan geri bırakmıştır.Ülkemizin çıtasını uzaya çıkaran ve artık uzayda var olmamızı sağlayacak Milli Uzay Programı yol haritamızı uygulamaya alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu programı çok yakında milletimizle paylaşacaklar.