İBB’nin eski müdüründen İmamoğlu’na tepki

İstanbulOtobüs A.Ş. eski Genel Müdürü Ali Evren Özsoy, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yaylım ateşine tuttu. İBB Başkanı İmamoğlu tarafından atanmasından 7 ay sonra görevden alınan Ali Evren Özsoy, "Senin söylemlerine güvendik. Hakkım haram olsun" diyerek sitem dolu açıklamalarda bulundu. Ali Evren Özsoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. Özsoy, 13 Aralık tarihli paylaşımında, "Sen seçilince senin söylemlerine güvendik. Büyükbabamız Ömer Özsoy, Erzurum'da ve sonrasında rahmetli babamız Erbaşar Özsoy, İstanbul, Erzurum ve Ankara'da bu partiye hizmet vermiş diyerek, sen seçimi kazandıktan sonra arkandan geldik" ifadesini kullandı."Allah beni affetsin" diyen Ali Evren Özsoy, İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımında şöyle dedi: "7 ay İBB'de hizmet verdim. Eğer bunun bir dakikası vatandaşa hizmet verdiysem helal olsun. Bunun dışında senin ve senin danışman tayfan için verdiğim her dakika haram olsun." Özsoy, 27 Ağustos tarihli bir başka paylaşımında ise "Beni çok alışa geldiğiniz 'atama bebeleri' ile karıştırmayın " ifadeleriyle rest çekti. SABAH'ın ulaştığı Ali Evren Özsoy, yaptığı açıklamada, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.