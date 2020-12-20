Son dakika haberi: İZBETON’u batırmışlar: 5 yılda 175 milyon zarar

PARKE TAŞLAR ÇÖPE ATILMIŞ

Şirketin Büyükşehir Belediyesinden almış olduğu yapım işi ihalelerinde ve şirketin bu ihale kapsamında alt yüklenicilere ihale ettiği parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi imalat tarifleri sözleşmede tek tek belirtilmiş olmasına rağmen yapılan incelemede parke, beton, kaldırım, bordür sökülmesi imalatlarının şartnameye aykırı şekilde yapıldığı görüldü. Söküm işlerinin tamamı iş makinaları ile gerçekleştirildi. Normal koşullarda yeniden kullanılabilecek malzemeler söküldükten sonra temizlenip istiflenmesi gerekirken bu yapılmadı. Büyükşehir Belediyesi söz konusu imalat kusuru için İZBETON'un hak edişinden toplamda 9 milyon 283 bin 581,68 TL kesinti yaptı. Zarar şirket tarafından alt yüklenicilerden tahsil edilmesi gerekirken edilmedi. Böylece şirket zarara uğratıldı.

ÜRETMEDİ SATIN ALDI

Şirketin Bayındır Şantiyesinde bulunan asfalt üretim tesisinin şirket onaylı yıllık kapasitesi toplam 460 bin 800 ton iken 2019'da bu tesiste 304 bin 766 ton asfalt üretimi yapıldı. Fakat Bayındır ve çevre ilçelere toplam 404 bin 176,66 ton asfalt serimi gerçekleşti. Tesisin üretim kapasitesi ve iş gücü müsait olmasına rağmen aradaki 100 bin ton asfalt, üçüncü şahıslardan satın alma yolu ile temin edildi. Şirket zarara uğratıldı.