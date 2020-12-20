Kahraman şehidin diktiği fidan büyüdü

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristlerden bölgeyi arındırmak ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (24) da görev yapıyordu. Kalo birliği ile Afrin'e ilk giden ekipteydi. Zeytin Dalı Operasyonu tamamlandı ancak birliği ile bölgedeki görevini sürdüren Kalo, 14 Aralık 2018'de PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtığı ateşte şehit oldu. Şehidin İstanbul Bahçelievler'de yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Şehidin eşi Yasemin Kalo 5 aylık hamileydi.Şehit Kalo, Suriye'de şehit olmadan kısa süre önce görev yaptığı geçici üssün önüne çınar fidanı dikmişti. O fidan büyüdü, yapraklarını açıp yeşillendi. Şehidin babası Ebubekir Kalo, o çınarın hikâyesini SABAH'a anlattı:Oğlum şehit olmadan çok kısa süre önceydi. Görev yaptığı Şabanözü üs bölgesinde fidanı dikerken çekilen fotoğrafını bana yolladı. Ben de dikilen yere baktım. Çorak ve taşlı bir yerdi. Hiç tutacağını düşünmedim. "Oğlum iyi etmişsin ama çorak ve taşlı bir yer tutar mı ki" dediğimde "Can veren Allah'tır baba. Ben dikerek vesile oluyorum bekleyip göreceğiz" demişti.Kısa süre önce fotoğraflara bakarken o fotoğrafı gördüm. "Acaba oğlumun diktiği fidan ne oldu" diye düşündüm. Şehit oğlumun arkadaşlarından o fidanın fotoğrafını istedim. Oğlumun arkadaşları fidanın yerini bulup fotoğrafını çekerek bana gönderdi. Fidanın yeşerdiğini ve yaprak açıp yaşadığını görünce duygusal anlar yaşadım. Oğlumu görmüş gibi sevindim. O fidanın yaşadığını görünce duygulandım. Tek isteğim torunum Ömer Alim ile birlikte o çınarın yanına gitmek. Bir zaman gelecek şehidimin diktiği o çınarın gölgesinde insanlar oturacak. "Bu topraklarda kimler, ne mücadeleler vermiş" diye düşünen bir nesil yetişir inşallah.ŞEHİT Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, öğretmen Yasemin Kalo ile 26 Şubat 2016'da evlenmişti. Doktordan bebek müjdesini aldıkları gün, doğacak çocuklarının ilk ultrason fotoğraflarıyla selfie çekmişlerdi. Şehidin ölümünden 3.5 ay sonra dünyaya gelen bebeğe Ömer Ali adı verildi. Ömer Ali, şehit babasıyla aynı gün yani 1 Nisan'da doğdu. Şu anda 1.5 yaşında olan torunuyla her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret eden baba Ebubekir Kalo "Allah'ın lütfudur. Bu dünyada bir Ali'mi aldı. Onun doğum gününde bir Ali'yi bize verdi. Dualarım Ömer Ali'min babasıyla aynı karakterde olmasıdır" dedi.