Sahte emniyet müdürü enselendi! 27 bin TL dolandırmış

Ali P. bu durum üzerine hemen bankaya giderek kredi çekti. Çektiği 27 bin 350 TL'yi şüpheli Ramazan A.'nın hesabına havale yöntemiyle gönderdi. Parayı gönderdikten sonra şüphelenen Ali P. emniyete giderek şikayetçi oldu.

BAHSETTİĞİ ARKADAŞI HAYAL ÜRÜNÜ ÇIKTI

Şüpheli Ramazan P. emniyette verdiği ifadede, "Esenyurt'ta bir inşaatta çalışıyorum. Aynı yerde çalışan 'Volat' isimli bir şahıs kendisine para geleceğini ancak banka hesabının bulunmadığını söyleyerek benden banka hesabımı istedi. Ben de verdim. Gelen parayı da bankaya gidip çektim ve bu şahsa verdim" savunmasında bulundu. Yapılan soruşturma çerçevesinde 'Volat' isimli bir kişinin söz konusu inşaatta çalışmadığı ortaya çıkarıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ramazan B. hakkında, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.