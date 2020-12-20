Şırnak’ta yaban keçisi avlayan şahsa 30 bin TL ceza

Şırnak'ın Silopi İlçesi kırsalında yaban keçisi avlayan Ö.B. isimli şahsa 30 bin 444 TL İdari para cezası verildi.

Şırnak'ın Silopi İlçesi Görümlü Beldesi kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Jandarma kaçak avlananların yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ile birlikte bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 1 kişiyi avladığı yaban keçisi ile birlikte suçüstü yakaladı. Kaçak olarak avlanan Ö.B. isimli şahsa 30 bin 444 Tl idari para cezası kesildi.