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Terörü finanse edenin mal varlığına el konulacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 20.12.2020 ABONE OL
Terörü finanse edenin mal varlığına el konulacak
MECLİS Adalet Komisyonu, terör ve kitle imha silahlarının finansmanına darbe vuran kanun teklifini ele aldı. Teklif, terörü finanse edenlerin mal varlıklarının dondurulmasının önünü açıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren teklifte yer alan düzenlemeye göre, BMGK'nin kararları dışında hareket eden kişi veya kuruluşların, yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı halinde, Türkiye'deki mal varlıkları gecikmeksizin dondurulacak. Yardım toplayanlara 5 bin liradan 100 bin liraya kadar, yardımın internet ortamında toplanması halinde ise 10 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
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Terörü finanse edenin mal varlığına el konulacak
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