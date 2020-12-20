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, yasaklandı mı? Hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Ülkemizde etkili olmaya devam corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan vaka ve ağır hasta sayılarındaki önemli artış sonrası pek çok tedbir adımı atılmaya devam ederken söz konusu bir yenisi daha eklendi. Koca Twitter hesabından yapılan paylaşımla koronavirüs mutasyonu (B.1.1.17 virüsü) sebebiyle bazı ülkelere yapılacak olan uçuşların durduruldu duyuruldu. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız , yasaklandı mı, hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? sorusuyla birlikte araştırmalarına devam ediyor. Bakan Koca son dakika açıklamasıyla birlikte uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı, hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Sorularının yanıtlarına ilişkin son dakika bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.12.2020 23:51 Son Güncelleme: 20.12.2020 23:51 ABONE OL
Uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı? Hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Dünya genelinde de olduğu gibi Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs mutasyon (B.1.1.17 virüsü) sebebiyle ülkemizde uygulanan normalleşme planından bu yana açık halde bulunan yurt dışı uçuşlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durdurulacak. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız yoğun şekilde uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı, hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ, YASAKLANDI MI, HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR YASAKLANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından son dakika olarak duyurulan uçuş yasaklarına ilişkin detaylar şöyle;

Bakan Koca Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."



TÜRK HAVA YOLLARINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Türk Hava Yollar Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından Twitter üzerinde yapılan açıklama şöyle;

Sevgili Yolcularımız;

Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz.

Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir.


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Uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı? Hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Bakan Koca son dakika açıkladı!
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