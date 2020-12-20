Uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı? Hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Dünya genelinde de olduğu gibi Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs mutasyon (B.1.1.17 virüsü) sebebiyle ülkemizde uygulanan normalleşme planından bu yana açık halde bulunan yurt dışı uçuşlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durdurulacak. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız yoğun şekilde uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı, hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından son dakika olarak duyurulan uçuş yasaklarına ilişkin detaylar şöyle;
Bakan Koca Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."
Türk Hava Yollar Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından Twitter üzerinde yapılan açıklama şöyle;
Sevgili Yolcularımız;
Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz.
Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir.