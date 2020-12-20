Uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı? Hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Dünya genelinde de olduğu gibi Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs mutasyon (B.1.1.17 virüsü) sebebiyle ülkemizde uygulanan normalleşme planından bu yana açık halde bulunan yurt dışı uçuşlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durdurulacak. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız yoğun şekilde uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı, hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ, YASAKLANDI MI, HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR YASAKLANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından son dakika olarak duyurulan uçuş yasaklarına ilişkin detaylar şöyle;