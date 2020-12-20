Ülkemize diz çöktürmeye çalışanları hayal kırıklığına uğratacağız

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56.5 kilometrelik ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı törenle açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferansla bağlandı. İşte sözleri:Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde büyük rahatlama sağlayacak. Yatırım bedeli 3.1 milyar dolar olan yolun bu kesiminin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman tasarrufundan sağlayacağı yıllık katkı 2.5 milyar lira. Bağlantı yolları sayesinde her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri unutmamamız gerekiyor. Üretim ve ticarette Türkiye'nin adeta kalbi konumundaki Marmara Bölgesi ve İstanbul için yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Rabbime, ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum.Ulaşım, kalkınmanın temelinde yer alır. Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 km bölünmüş yol vardı. Biz 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu 2'ye katladık. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı trenlerle tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara- Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Şehirlerin pek çoğuna raylı sistem, metro, tramvay hatları kurduk. 24 olan havalimanına 30 tane daha ekledik, her köşeye uçakla seyahati mümkün hale getirdik.İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle, dayatmayla, riyakârlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bugünlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Biz eser konusunda, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya, rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Tüm enerjimizi yatırımlarımızın takibine bırakıyoruz.umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. Bizzat bakanımızın Çerkezköy'den uğurladığı ihracat treni Halkalı'ya geldiğinde, görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Bakanlığa sorsalar öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Bu kendini vatana ait hisseden, kendini bir parçası hisseden herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Böyle bir olay karşısında üzüntüsünü saklamak gereği bile duymayan zihniyetin bu ülke için faydası yoktur.milletimiz tüm eserlerimizi görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı yürümesini sağladık.Adı Millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.