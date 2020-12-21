2 bin 571 güvenlik gücüyle PKK'ya ‘Yıldırım 16’ darbesi

5 Aralık'taBitlis'te başlatılan ve kış üslenmesini gerçekleştiremeyen, hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan PKK'nın bu kabiliyetini bir daha elde edememesi, yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeyi hedefleyen "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" tüm hızıyla sürüyor. Jandarma komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev aldığı operasyonda dün örgütü ağır darbe vuruldu.İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık'taki arama/tarama faaliyetlerinde, 1 EYP (patlamaya hazır, 5 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş),1 ton 50 kg amonyum nitrat (30 kilogram tenekeler içerisinde), 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası fünyesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Operasyon sürüyor.