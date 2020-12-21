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2021 reform yılı olacak

2021 yılına günler kalırken, gelecek yıl özellikle Meclis ayağında yapacaklarına ilişkin yol haritasını belirledi. Başkan 'ın talimatıyla 2021 yılı reform yılı olacak.

Eda IŞIK Eda IŞIK
Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
2021 reform yılı olacak

Özellikle ekonomi ve hukuk alanında önemli düzenlemelerin yer alacağı Yargı ve Ekonomi reformuna son şekli verilecek. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlayacak destek programlarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenecek. Verimliliği artırarak sürdürülebilir büyüme için yerli ve yenilikçi üretim desteklenecek. Ayrıca hayvan haklarına ilişkin düzenleme de 2021'de hayata geçirilecek.



TEBBUN'A 'GEÇMİŞ OLSUN'
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2021 reform yılı olacak
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