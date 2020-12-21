Ağrı’da balıkçılar ilk mesailerine başladı

Ağrı'da kış mevsiminde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar bu seneki ilk mesailerine başladılar. Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran Köyü'nde yaşayan balıkçılar ağlarını alarak buzlu sularda balık avına çıktılar. Donmaya başlayan derede oluşan buzları kırarak balık avlayan vatandaşlar ardından yaktıkları ateşte demledikleri çayı içerek ısınmaya çalıştılar.

'ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE BALIK AVLAMAYA ÇIKTIK'

Havalar güzel olsa da derelerin bir kısmının donmaya başladığını kaydeden Erkan Aşantuğrul, derelerin donmaya başladığı yerlerdeki buzları kırarak balık avladıklarını söyledi. Balık avlamanın kendisi için hobi olduğunu dile getiren Aşantuğrul, "Geçen sene bu zamanlarda yerde yaklaşık bir metre kar vardı. Hava eksi 30 dereceleri görüyordu. Ancak bu sene görüldüğü üzere yerde kar bile yok ve hava da çok güzel. Biz de bu güzel havayı fırsat bilerek arkadaşlarımızla birlikte balık avlamaya çıktık. Birazdan arkadaşımız bize çay demleyecek. Arkadaşımızın demlediği çayı da içerek günü bitireceğiz." dedi.