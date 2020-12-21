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‘Evlatlarımızı almadan hiçbir yere gitmeyiz’

Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
‘Evlatlarımızı almadan hiçbir yere gitmeyiz’
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, sokağa çıkma kısıtlamasında da eylemlerini kaldıkları otelde sürdürüyor. Kısıtlamanın 2'nci gününde eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, oğlu Hamza'nın Hakkari'de 5 yıl önce Kuran Kursu'na giderken kaçırıldığını söyleyerek " Kaçırıldığında 14 yaşındaydı. Ne bir haber ne bir cevap aldım. Hastalık, soğuk, çamur demeden eylemimize devam ettik. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Evlatlarımızı almadan bir yere gitmeyiz. Oğlum arkadaşlarınla birlikte kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.
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‘Evlatlarımızı almadan hiçbir yere gitmeyiz’
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