Gençler yine AK Parti’ye koştu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 1 Haziran'dan bu yana 363 bin 626 yeni gencin AK Parti'ye üye olduğunu söyledi. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Büyükgümüş, gençlerin AK Parti'yi tercih etmediğini iddia edenlerin yanıldığını söyleyerek "363 bin 626 ikişi sadece 30 yaş altı. Diğerlerini kattığımızda sayı 1 milyondan fazla" dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak özellikle gençlerin AK Parti'ye ilgi gösterdiğini söyleyerek " 40 gündeki 106 bin 155 yeni üyemizin 38 bini, yani her 3 yeni üyemizden 1'i 30 yaş altı seçmenlerden oluşuyor. Gençler, Türkiye ve dünya siyasetini yakından takip ediyor hem de AK Parti'ye her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.