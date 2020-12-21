Hafta sonu kısıtlamalarında 472 kişiye idari ceza yazıldı!

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, artan vakalar üzerine alınan ilave tedbirler doğrultusunda, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama doğrultusunda yapılan denetimler de sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Kocaeli'nde bu hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, tedbir ve yasakları ihlal eden toplan 472 kişiye idari para cezası uygulandı.

228 İDARİ PARA CEZASI

Hafta sonu, Kocaeli genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Cumartesi 753 iş yeri denetlenirken, 12 bin 538 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Pazar günü ise 743 iş yeri denetlenirken 12 bin 918 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Cumartesi günü yapılan uygulamalarda; karantina ihlali yapan 1, maske takma kuralına uymayan 59, yakalanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 12, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 152 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet gösteren 1 iş yerine idari para cezası uygulandı. Toplamda 228 kişiye idari para cezası kesildi. Ayrıca çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 37 kişi yakalandı. Trafikte yapılan denetimlerde ise 869 araç kontrol edildi.

PAZAR GÜNÜ 244 İDARİ CEZA KESİLDİ

Pazar günü gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ise karantina ihlali yapan 3,maske takma kuralına uymayan 46,yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 10, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184 ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işyerine, olmak üzere, Toplam 244 İdari para cezası kesildi. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı. Trafikte yapılan denetimlerde ise 940 araç kontrol edildi.