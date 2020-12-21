İBB’deki usulsüzlükler Sayıştay raporunda

Sayıştay'ın2019 Denetim Raporu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gerçekleştirdiği usulsüzlükler gün yüzüne çıktı. İBB'deki süt dağıtım işi, ücretsiz seyahat hakkı ve üniversitelere verilen burs konularında yapılan hukuksuz işlemler tek tek sıralandı. Hukuksuzluk işlerinin gün yüzüne çıkmasını 'mağduriyet edebiyatı' yaparak örtbas etmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun" dedi. İmamoğlu'na tepki gösteren İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar "Yaptığınız işleri kanuna uygun yapmak gibi bir mecburiyetimiz yok mu? İhalesiz alım yapmaya Sayıştay evet mi desin?" derken Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise "İBB Başkanı yine algı peşinde ama Sayıştay'a takılan sütün dağıtımı değil, usulsüz ihalesi" dedi.Sayıştay raporunda usulsüzlükler ise özetle şöyler sıralandı:Vatandaşlardan İSPARK otoparklarında belirtelen sınırların üstünde ücret alınmıştır.Öğrencilere verilen nakdi burs Ananayasa Mahkemesi kararına aykırıdır.Dağıtılan sütler ihalesiz olarak satın alınmıştır.İBB şirketlerinde yönetim kurulu başkan ve üyelerine usulsüz ödeme yapılmaktadır.