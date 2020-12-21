Kaftancıoğlu’nun paylaşımı darbe ve kalkışma imasıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2021 bütçesinin Meclis'ten 316 oyla geçmesinin hemen ardından yaptığı "TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak" şeklindeki paylaşıma tepki gösterdi. Yalçın Yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:CHP'ye, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yenidünya düzeninde yer alma hedefinden Türkiye'yi alıkoymak için, meşru iktidara ve Cumhur İttifakına muhalefet eden siyasi partileri örgütleme rolü biçilmiştir. Zillet ittifakı; FETÖ'nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir.CHP'nin terörizm destekçisi İstanbul İl Başkanı, 2021 bütçesinin Meclisten 316 oyla geçmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımda, 'TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.' demiştir. Seçimler 2023'te gerçekleşeceğine göre, CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır. CHP, üstlendiği antidemokratik misyonun şifrelerini bir kez daha bir il yöneticisi vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuştur. ANKARA