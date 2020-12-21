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koydu söküp götürdü

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 ABONE OL
Pendik Belediyesi koydu İBB söküp götürdü
Pendik Belediyesi, Tevfik İleri Caddesi üzerine vatandaşların talepleri üzerine önceki gün cadde kenarına konteyner tuvalet koydu. Dün caddeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise idarelerinde olan caddede yapılan işlemler için kendilerinden izin alınmadığını söyleyerek konteyner tuvaleti kaldırdı. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Arslan Uludoğan, "Vatandaş hizmet almasın diye kaldırıyor" derken Batuhan Akyılmaz, da "Burada tuvalet olmadığı için esnaflar olarak sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
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Pendik Belediyesi koydu İBB söküp götürdü
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