Son dakika: Bakanlık'tan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! Yılbaşında bunu yapan işletmeler ceza alacak



TEDBİRLER ALINACAK



Ayrıca, yılbaşı gecesi otel ve konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, 'Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler' konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.

Genelgede ayrıca, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacağı, suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.