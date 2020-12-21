Son dakika: Bilim insanları açıkladı! Çocuklar ve kadınlar koronavirüsü bu yüzden hafif atlatıyor

TİMÜS BEZİ HAKKINDA: YAŞ İLERLEDİKÇE KÜÇÜLÜYOR

Bir çocuğun dünyaya geldiği anda timüs bezinin son derece aktif olduğunu anlatan Özkars, şu ifadeleri kullandı:

"Erkeklerde hızlı, kadınlarda geç küçülüyor. Çocuklarda ise çok aktif. Ancak ergenliğe doğru küçülür ve erişkinlikte daha küçük bir hal alır. Ancak kadınların hormonal dengesinden dolayı timusun küçülmesi gecikiyor. Bu da kadınlarda daha hafif seyreden koronavirüs vakalarını açıklayacaktır. Timusun gülmekle birlikte küçülmesinin geciktirileceği yönünde de çalışmalar var.

Eğer siz tebessüm eden pozitif bir insansanız timus beziniz daha geç küçülüyor. Viral enfeksiyonlara karşı daha dirençli oluyorsunuz. Biz bu konuda umutluyuz ve timusun desteklenmesini düşünüyoruz. Timüsün küçülmesini engelleyecek ilaçların gelecekte virüs tedavisinde kullanılacağını umut ediyoruz."