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: Yoğun bakımdaki yangından bir kahreden haber daha: Kurtarılamadı...

haberine göre; 'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Edinilen bilgiye göre; yangın sonrası özel bir hastaneye nakli gerçekleştirilen Münevver Güler isimli vatandaş da yaşama veda etti.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 10:29 Son Güncelleme: 21.12.2020 10:34 ABONE OL
SON DAKİKA: Yoğun bakımdaki yangından bir kahreden haber daha: Kurtarılamadı...

Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

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NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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