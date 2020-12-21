Son dakika haberi: İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon tüm dünyayı tehdit ediyor! İngiltere Sağlık Bakanı korkutan açıklamayı yaptı...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın mutasyon geçirmiş Kovid-19'un önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklaması, ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın "Virüs kontrolden çıktı" sözleri, salgınla mücadele eden Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi de yeni tür koronavirüsün şu ana kadar, İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğünü bildirdi. Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkıştırılmasını içeren dördüncü aşama önlemleri uygulanmaya başlanırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden art arda açıklamalar geldi: