Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan yeni virüs daha mı ölümcül? Uzman isim açıkladı! Daha ağır hastalıklar...

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şu anda bu gelişmeleri korkutucu olarak nitelendirmemek gerektiğini ifade ederken bu mutasyonun ölümcül olduğu konusunda bir veri olmadığını belirtti.

"Bulaşıcılığın arttığı yönünde bilgiler olan virüsün %70 oranında daha fazla yayıldığı tespit edildi. Bu virüsün bilinen Covid-19'dan daha ağır hastalıklara veya ölümlere yol açtığına yönelik veriler söz konusu değil. Virüsün hali hazırda uygulanan aşıları etkisiz kılacağına yönelik bir bilgi de söz konusu değil."