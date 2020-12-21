Son dakika: Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na ince gönderme! Genel başkanlığı bırakacak!





"GENEL BAŞKANI PARTİYE KAYITLI ÜYELER SEÇECEK"

Partinin genel başkanını partiye kayıtlı üyelerin seçeceğini ve partiyi iki dönem iktidara taşıyamayan genel başkanın görevini bırakacağını açıklayan Sarıgül, Ankara'ya zaman tüketmeye değil, siyasetin yapılış şeklini değiştirmeye, ezberleri bozmaya geldiklerini ifade etti.

Mustafa Sarıgül, "Canla, başla, azimle, gayretle çok çalışacağız, düşüncelerimizi, görüşlerimizi, projelerimizi milletimizle buluşturacağız. Allah'ıma inandığım gibi milletime de inanıyorum ki milletimiz, bizim çağrımıza cevap verecek. Çünkü halisane, güzel, bereketli duygularla yola çıkıyoruz. O çıktığımız yol güzel bir yol, inşallah kutlu bir yol olacak, milletimizin yüzünü güldürme yolu olacak." dedi.