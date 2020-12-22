Son dakika haberi: 2 yaşında yanan Buse'den mucize değişim

TEŞEKKÜR ETTİLER

Baba İlhan Kamalı, aile olarak kızları Buse için canla başla çabaladıklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. Baba Kamalı, "Kızımızdaki değişim fotoğraflarından da net bir şekilde anlaşılıyor. Her geçen kızımız biraz daha iyileşiyor. Allah önce devletimizden sonra Milletimizden razı olsun" dedi.