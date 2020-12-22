Son dakika haberi: 2 yaşında yanan Buse'den mucize değişim

Son dakika haberi: Balıkesir'e bağlı Susurluk ilçesinde ikamet ettikleri 2002 yılında 2'nci kızları Buse'yi kucaklarına alan Kamalı çifti iki yıl sonra adeta kabusu yaşadı. Oturdukları evde elektrik kontağından çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşındaki Buse ailenin ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılabildi.
Evleri yanan aile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde göç etti. Yangında vücudunun, ellerinin ve yüzünün çok büyük kısmı yanan minik Buse, henüz o yaşlarda minik bedeniyle başladığı zorlu tedavi yolculuğunda çok büyük bir yol kat etti.
2 YAŞINDAN BERİ 41 AMELİYAT
Talihsiz yangının ardından minik kızlarının yeniden eski yüzüne kavuşabilmesi için amansız bir mücadeleye başlayan Akile ve İlhan Kamalı çifti, çalmadık kapı gitmedik hastane bırakmadı. Başlatılan bağış kampanyasına Türkiye'nin ve Dünyanın birçok yerinden adeta yardım aktı.
SON AMELİYATI 16 YAŞINDA OLDU
Bağışlanan yardımlarla güç bulan Buse, 2 yaşından bu yana tam 41 ameliyat oldu. Son ameliyatını 16 yaşında ve geçtiğimiz gün olan Buse, parmakları ve sol kolundan operasyon geçirdi.
BUSE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM
Her ameliyat ve operasyonun ardından yüzü ve vücudu biraz daha eski haline dönen Buse'nin yüzündeki değişim gözlerindeki mutluluğa da yansıdı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Baba İlhan Kamalı, aile olarak kızları Buse için canla başla çabaladıklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. Baba Kamalı, "Kızımızdaki değişim fotoğraflarından da net bir şekilde anlaşılıyor. Her geçen kızımız biraz daha iyileşiyor. Allah önce devletimizden sonra Milletimizden razı olsun" dedi.
BUSE'NİN SON ÇEKİLEN FOTOĞRAFI
2 yaşındayken yangında yaşadığı acı deneyim sonrasında Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Buse şimdi de yıllar sonra tebessüm ettirdi ve azmiyel takdir topladı. Buse'nin çekilen son görüntüleri incelemelre konu olacak tarihi bir değişim olarak öne çıktı. İşte Buse'nin son hali;
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