Aile boyu ByLock kullanmışlar

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi olan Hatice Yıldırım'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Yıldırım'ın firarinin kaçmasına yardım ettiği ve Adil Öksüz'ün talimatıyla örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya'ya para yatırdığı belirtildi.Kararda, Öksüz'ün aile fertlerinin neredeyse tamamının ByLock kullanıcısı olduğuna yer verildi.Firari Adil Öksüz'ü en son gören de aile fertleri oldu. Sanığın gelini Melike Yıldırım'ın verdiği ifadeye göre Öksüz Ankara'da serbest kalınca onu eşi Ali Sami Yıldırım havaalanından alarak eve getirdi. 18 Temmuz 2016'da birlikte Akyazı'ya gittiler. Gece saatlerinde gittikleri kayınvalidesinde ise Öksüz tüm yaşananları anlattı.