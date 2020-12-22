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Aile boyu kullanmışlar

’nün firari sanığı Öksüz’ün kaçmasında kayınvalidesi kilit rol üstlenmiş. Sanığın 21 adet hesap açtırdığı tespit edildi. Gerekçeli kararda neredeyse tüm aile fertlerinin ’u kullandığı öğrenildi

İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 ABONE OL
Aile boyu ByLock kullanmışlar
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi olan Hatice Yıldırım'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Yıldırım'ın firarinin kaçmasına yardım ettiği ve Adil Öksüz'ün talimatıyla örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya'ya para yatırdığı belirtildi.



Kararda, Öksüz'ün aile fertlerinin neredeyse tamamının ByLock kullanıcısı olduğuna yer verildi.
Firari Adil Öksüz'ü en son gören de aile fertleri oldu. Sanığın gelini Melike Yıldırım'ın verdiği ifadeye göre Öksüz Ankara'da serbest kalınca onu eşi Ali Sami Yıldırım havaalanından alarak eve getirdi. 18 Temmuz 2016'da birlikte Akyazı'ya gittiler. Gece saatlerinde gittikleri kayınvalidesinde ise Öksüz tüm yaşananları anlattı.
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Aile boyu ByLock kullanmışlar
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