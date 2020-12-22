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Bakan Koca, 4 Büyükşehir'in vaka durumunu son dakika duyurdu: Sayılar düşüyor ama...

Son dakika haberi... , 4 ilde salgının seyriyle ilgili önlemleri değerlendirdi. Buna göre 4 ilde vaka sayısında önemli düşüşlerin kaydedildiğine işaret eden Bakan Koca, sosyal medya hesabından, İZMİR, TRABZON, , Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 23:56 Son Güncelleme: 23.12.2020 00:11 ABONE OL
Bakan Koca, 4 Büyükşehir'in vaka durumunu son dakika duyurdu: Sayılar düşüyor ama...

Sosyal medya hesabından son dakika açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor" ifadelerine yer verdi

İZMİR'DE günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %30 azaldı. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı %77.

TRABZON'DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72. İZMİR ve TRABZON'DA tedbirleri sürdürmeliyiz.

SAMSUN'DA vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80. HATAY'DA vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77. SAMSUN ve HATAY'DA Ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım.

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Bakan Koca, 4 Büyükşehir'in vaka durumunu son dakika duyurdu: Sayılar düşüyor ama...
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