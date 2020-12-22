Bakan Koca, 4 Büyükşehir'in vaka durumunu son dakika duyurdu: Sayılar düşüyor ama...

Sosyal medya hesabından son dakika açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İZMİR, TRABZON, SAMSUN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu İllerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor" ifadelerine yer verdi