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Bakan Koca'dan son dakika uyarısı: Yüzde 85'e kadar yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalara ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek, ''Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım'' dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 21:32 Son Güncelleme: 22.12.2020 22:06 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika uyarısı: Yüzde 85'e kadar yükseldi

Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" dedi.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan son dakika uyarısı: Yüzde 85'e kadar yükseldi
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