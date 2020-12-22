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Bakan Koca'dan son dakika uyarısı: Yüzde 85'e kadar yükseldi Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamalara ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek, ''Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım'' dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 21:32 Son Güncelleme: 22.12.2020 22:06 ABONE OL

Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" dedi.