Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama! Tarih verdi: İller bazında farklılık...

'BİRKAÇ GÜN SONRA DAHA OLUMLU SAYILAR'

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 3,5 gün kadar bir kısıtlamanın söz konusu olduğunu ve bu kısıtlamaya yine vatandaşların mutlaka uyum göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Vaka sayısı, hasta sayısı azalıyor; ama ağır hasta sayısında ve vefatlarda istenen bir düşüş hala söz konusu değil. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki önce vaka ve hasta sayısı azalıyor, sonra tedavi gören hasta sayısı azalıyor, sonra ağır hasta sayısı azalıyor, sonra vefatlar azalıyor. Bir kaç gün daha ağır hasta ve vefat sayısı artış eğiliminde olmamakla birlikte bu şekilde devam edip, birkaç gün sonra daha olumlu sayılara doğru yönelecektir. Vakaların, hastaların artışı çok hızlı olurken maalesef azalması o kadar hızlı olmuyor. O yüzden bu süreç dahilinde de mutlaka kurallara uyarak, kısıtlamalara devam edersek mücadelede çok daha iyi bir yere gelebileceğimizi söylemek mümkün" diye konuştu.