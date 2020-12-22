Bitlis’te patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'e bağlı Yukarı Balcılar Köyü ve Mutki'ye bağlı Kapaklı Köyü kırsalıda "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-12" ve "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-206" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan arama-tarama faaliyetinde, 1 sığınak, 20 kilo amonyum nitrat, 6 dolu büyük tüp, 300 büyük pil, 6 leşker kıyafeti, 1 fırın, 1 düdüklü tencere, 2 kürek, 1 kazma, 2 çekiç, 3 murç,765 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi