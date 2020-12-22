Çanakkale Belediyesi’nin 417 bin lirası buhar olup uçtu

Sayıştay 2019 Düzenlilik Denetim Raporları yayımlandı. Müfettişlerin yaptığı denetimlerde Çanakkale Belediyesi'nin sicili oldukça kabarık çıktı. Kanuna aykırı ihaleler, usulsüz harcamalar, derneklere aktarılan yardımlar, çalışma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine ruhsat, işçilerin yıllık izinlerinin kullandırılmaması raporlara tek tek yansıdı.

SAYIŞTAY 2015 YILINDA TESPİT ETMİŞ

Rapora göre Sayıştay, 2015 yılında yaptığı denetimlerde "kişilerden alacaklar hesabında" Belediye'nin 417 bin 740 lira 42 kuruş tutarında alacak gösterdiğini tespit etti. Belediyenin alacaklı gösterdiği kişilerden tebliğin 30 Mart 2015 yılında sona ermesine rağmen bu tahsilatı bir türlü gerçekleştirmediği ortaya çıktı.

90 GÜN İÇİNDE TAHSİL ETMESİ GEREKİYORDU

Yapılan denetimlerde; Çanakkale Belediyesi'nin alacaklarını 90 gün içerisinde tahsil etmesi gerekirken yapmadığı, alacaklı gösterdiği kişilere ise yasal işlem başlatmadığı da raporlara yansıdı.

ÖZEL DERNEKLERE YARDIM

Yapılan denetimlerde ayrıca Çanakkale Belediyesi'nin derneklere mevzuata aykırı olarak bütçeden yardım aktarıldığı da tespit edildi. Yapılan incelemelerde belediyenin başkan oluruyla onlarca özel derneğe, çeşitli başlıklar altında 17 defa para aktardığı da raporlara yansıdı. Raporlarda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinde, belediyelerin mahallî müşterek nitelikte hizmetleri yapabileceği belirtildiği, adı geçen harcamaların bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı hatırlatıldı.