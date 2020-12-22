Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırımlar bizi motive eder

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir. Tersi uygulamalar, yaptırımlar sadece bizi motive eder, hızımızı artırır" dedi. Siber Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle dedi:Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik ve dostluk kazandırır. Bütün dünyanın bunu bilmesi gerekir. Buradan bütün dünyaya da sunabileceğimiz yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim. O da siber güvenlik ve dijital alanda bir işbirliğidir. Geliştirilen yerli ürünlerimizin globalleştirilmesiyle ilgili işbirliği alanıdır. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir. Tersi uygulamalar, yaptırımlar sadece bizi motive eder, hızımızı artırır. Onun dışında bize bir negatif etkisi olmaz.Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri; sınırlarımızı, vatanımızı koruduğumuz gibi korumazsak geleceğe güvenle bakamayız. Bu açıdan Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesinin önemli bir ayağı; siber vatanda tam bağımsız Türkiye hedefidir.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının sonunda kürsüde tansiyon düşmesi sonucu rahatsızlık geçirdi. Programa kısa bir süre ara verildi. Yapılan müdahalenin ardından yeniden programa dönerek ödül törenine katılan Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu. Anlayışınız için teşekkürler" dedi.